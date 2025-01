Forza Italia, boom di iscritti: "In Lucchesia una delle migliori performance a livello regionale"

Boom di iscritti a Forza Italia: nell’ultimo anno i tesserati in provincia di Lucca sono aumentati del 30% rispetto all’anno precedente, e l’incremento riguarda tutto il territorio: nel capoluogo, come in Versilia, nella quale spicca l’aumento a Viareggio e Pietrasanta, nella Piana come nella Media Valle e Garfagnana. A annunciarlo è lo stesso partito azzurro, con il segretario provinciale Carlo Bigongiari che traccia un quadro del momento positivo confermato anche nelle ultime competizioni elettorali locali e nazionali.

"L’incremento di iscritti è talmente importante che la Lucchesia registra una delle migliori performance a livello regionale – sottolinea Bigongiari – segno che la profonda riorganizzazione del partito sta portando buoni frutti. Il raggiungimento di questi risultato è legato all’impegno di tutti, sia sul fronte interno che su quello esterno. Per quanto riguarda la nuova organizzazione, abbiamo dato valore alle competenze, mentre per quanto riguarda l’attività (sia nei Comuni dove governiamo sia in quelli dove siamo all’opposizione) ci siamo concentrati sulla soluzione dei problemi reali della gente".

Bigongiari fa anche il punto sui prossimi (e ormai imminenti) appuntamenti congressuali.

"Nel mese di febbraio in tutti i Comuni della provincia verranno celebrati i congressi - annuncia Bigongiari - che porteranno all’elezione dei segretari comunali e dei rispettivi direttivi. Un risultato che stiamo raggiungendo grazie all’impegno di tutti. In particolare voglio ringraziare l’onorevole Deborah Bergamini, grazie alla quale Forza Italia è diventata anche determinante per fare ottenere finanziamenti al territorio: ben un milione di euro per la valorizzazione delle Mura Urbane e la Versiliana".