Forti temporali: scatta l’allerta arancione per tutta la giornata

Ancora una giornata di maltempo, con possibilità di forti temporali e allagamenti anche in Lucchesia.

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha infatti emesso un avviso di criticità arancione scattato già nel pomeriggio di ieri che riguarda tutta la Toscana e in particolare le aree settentrionali e costiere.

Per i territori della provincia di Lucca allerta arancione per forti temporali e per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore dalle ore 8.00 di oggi martedì 8 ottobre fino alla mezzanotte. Sempre oggi dalle ore 12.00 fino alla mezzanotte allerta gialla per rischio idraulico sul reticolo principale. L’allerta arancione di oggi è stata preceduta ieri pomeriggio da allerta gialla scattata a partire dalle ore 18 per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.