Fondo sviluppo e coesione. Sei milioni per le strade

Via libera ai finanziamenti anche per Lucca previsti con il Fondo sviluppo e coesione della Regione Toscana: la giunta regionale toscana ha infatti approvato la delibera che recepisce il protocollo fra Regione e Governo per il Fondo di Sviluppo e Coesione 2017/2022.

Nella prima metà di febbraio il Fondo entrerà in vigore con un accordo firmato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in base al quale saranno reperiti i soldi per il finanziamento anche di alcune opere previsti a Lucca.

In particolare in città arriveranno i tre milioni di euro necessari per la realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani.

Finanzimenti previsti anche per la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la via Sarzanese e la via Pisana all’altezza di Nave tra via dei Pellegrini e via dei Sillori. In questo caso, saranno a disposizione 2,9 milioni di euro.

Complessivamente, il Piano per la Toscana prevede 530 milioni di euro. Tra i primi a compiacersi, in una nota congiunta, sono il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

"Quasi sei milioni destinati a compiere importantissimi passi avanti nella soluzione di uno dei problemi più trascurati dalle amministrazioni del passato – si legge nella nota – e invece più sentiti dai lucchesi, quello della viabilità. Ancora una volta il Governo presieduto da Giorgia Meloni, che presto sarà in Toscana per la firma dell’accordo, dimostra sensibilità e lungimiranza per aver investito nei nostri territori, accogliendo le nostre istanze. Alla Regione Toscana – chiudono Pardini, Buchignani e Fantozzi – va riconosciuto di averle recepite lavorando con impegno con il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Francesco Torselli, che ringraziamo".

Torselli, dal canto suo, aggiunge: "Voglio ringraziare tutti i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia che si sono spesi sul territorio e anche il governatore Giani che ha scelto di coinvolgere tutti i territori, indipendentemente dall’appartenenza politica dei sindaci, nell’individuazione dei progetti strategici per la nostra regione”.