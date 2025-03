Fondazione Ragghianti, borsa di studio

Una borsa di studio da 9mila euro per chiunque abbia conseguito un dottorato dopo l’1 marzo 2020 e intenda immergersi in un percorso di ricerca sull’opera di Carlo Ludovico Ragghianti o di Licia Collobi. Torna il bando della Fondazione Ragghianti grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Il bando di ricerca post dottorato dedicato ai coniugi Ragghianti – sottolineano il direttore Paolo Bolpagni e il presidente Alberto Fontana -, per il nono anno consecutivo, si conferma come uno dei punti qualificanti dell’attività della nostra istituzione, adempiendo in maniera particolare alla vocazione della Fondazione, che ha tra i suoi scopi istituzionali quello di mettere a concorso borse per giovani meritevoli".

Lo scorso anno a vincere è stata Carolina Trupiano Kowalczyk, che terminerà alla fine di maggio il proprio progetto dedicato all’interesse di Carlo Ludovico Ragghianti per l’arte del Settecento e al suo legame con l’ambiente culturale veneziano.

Anche i nuovi candidati dovranno proporre un tema originale di ricerca su Carlo Ludovico Ragghianti o su Licia Collobi, che sia in relazione con i fondi archivistici e fotografici inventariati e custoditi dalla Fondazione, con particolare riferimento agli argomenti meno sondati dalla produzione scientifica e quindi passibili di scoperte e riflessioni originali. Le domande dovranno essere presentate entro il 9 giugno. Bando e la domanda su www.fondazioneragghianti.it.