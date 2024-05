"Fondazione per la Coesione Sociale: Progetti e Risorse per il Benessere Sociale a Lucca nel 2023"

In attesa dell’imminente inaugurazione della Comunità alloggio protetta di Via Elisa, dedicata al Durante e dopo di noi, nel 2023 l’attività della Fondazione si è caratterizzata con importanti risorse stanziate sui bandi "Welfare e comunità" (2 milioni a sostegno di 121 progetti), e "Sport e socializzazione" (591 mila euro a sostegno di 100 progetti). Il 2023 ha poi sancito un decisivo ‘cambio di passo’ per la Fondazione per la Coesione Sociale, che è ormai a tutti gli effetti il braccio operativo della Fondazione CRL negli ambiti del sociale. Il progetto Proximity care, in collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa, è invece nato per creare un modello sociosanitario applicabile alle aree interne (Valle del Serchio e Alta Versilia), e ha conosciuto nel 2023 le prime sperimentazioni concrete, con l’inaugurazione del camper per lo screening oncologico ‘diffuso’, la presentazione dei caschetti funzionali alla telemedicina di pronto soccorso, gli screening per ragazze e ragazzi della Valle del Serchio, con attenzione anche per le forme di disagio giovanile, e altro ancora. In poche parole: studio teorico tradotto in soluzioni realizzabili. Procede anche il progetto "Abitare la Valle del Serchio" con cui una sinergia tra le varie amministrazioni consentirà di sfruttare fondi PNRR (programma PINQuA: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), integrati dalla Regione Toscana e dalla Fondazione, per alleviare i problemi dell’emergenza abitativa.