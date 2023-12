Fondazione Crl, due bandi. Cultura e show dal vivo

Il tradizionale bando dedicato alle attività culturali quest’anno si ‘divide’ per individuare in maniera più puntuale le esigenze di enti e associazioni. La Fondazione CRL ha infatti aperto due bandi - “Cultura. Progetti e attività” e “Spettacolo dal vivo” - per dare la possibilità ai richiedenti dei contributi di selezionare in maniera specifica l’ambito in cui orientare la propria domanda. Infatti la presentazione della domanda di contributo in uno dei due bandi esclude automaticamente la possibilità di partecipare all’altro.

La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata in entrambi i casi entro e non oltre il 12 gennaio 2024 alle ore 17.

Il bando “Cultura. Progetti e attività” prevede un budget di 700.000 euro per sostenere l’attività ordinaria o specifici progetti finalizzati a realizzare iniziative e servizi culturali nel campo delle arti visive, della letteratura, della poesia ed eventi legati alla storia, tradizioni e cultura locale con particolare attenzione alla promozione della cultura giovanile, alla preservazione della memoria, alla capacità di attrare nuovi utenti e nuove fasce di pubblico e alla valorizzazione di spazi e ambienti di aggregazione sociale.

Stessi propositi anche per il bando “Spettacolo dal vivo”, che, con uno stanziamento di 400.000 euro, intende invece garantire risorse per la realizzazione di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, quali teatro, musica e danza, promossi mediante eventi improntati all’innovazione culturale, all’attrazione di un pubblico giovane e alla divulgazione di nuovi linguaggi artistici.

Sarà necessario presentare domanda esclusivamente in formato elettronico mediante l’apposito Portale Richieste On Line (ROL) attivato sul sito www.fondazionecarilucca.it.

L’invio delle richieste deve essere effettuato entro e non oltre il 12 gennaio 2024, seguendo l’iter operativo indicato nei Bandi. Per ogni ulteriore chiarimento la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca rimanda alla “Guida alla compilazione”, pubblicata sulla Homepage del portale ROL, e all’HELP DESK (disponibile da lunedì a venerdì, ore 9.00-19.00 – tel: 800 776414 – mail: [email protected]).