Folla di bambini per il grande abbraccio a Babbo Natale

Grande entusiasmo in centro storico per la bella iniziativa di Confartigianato Imprese Lucca,

in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, dal titolo semplice ma suggestivo “Babbo Natale e la sua slitta”. Babbo Natale, attesissimo, è sbarcato in centro al seguito dei suoi elfi da Porta Santa Maria, poi con la sua slitta si è diretto verso San Frediano dove ufficialmente iniziava il percorso che proseguendo verso via Fillungo lo avrebbe portato fino in Piazza Napoleone per un’antivigilia di Natale coinvolgente, di grande emozione.

Intanto durante il tragitto la Compagnia dei Balestrieri anticipava l’arrivo della slitta rullando i tamburi tra ali di folla entusiaste, mentre i bambini si alternavano sulla slitta ad ogni sosta per poter stare accanto al loro idolo. Un’emozione crescente fino all’incontro più atteso. A sottolineare il clima di festa in Piazza Napoleone anche un Gruppo di animatori con costumi dei personaggi di Harry Potter, pronti ad azionare le magie della famosa saga e a rendere ancora più magico questo Natale 2023. La speranza di un bel regalo, la rincorsa al dolcetto, la magica atmosfera che finalmente ha avuto il suo momento culmine nell’attesa apparizione. Un momento che molte famiglie conserveranno nei propri ricordi e anche nelle foto. L’evento si è concluso con la distribuzione dei regali e dolci ai bambini, compresa la possibilità appunto di scattare una foto sulla slitta con Babbo Natale. Tutti felici, Babbo Natale ha quindi salutato affettuosamente dando appuntamento ai bambini al prossimo anno. E di sicuro, c’è da scommetterci, manterrà la parola. Mentre avanza, il conto alla rovescia è partito, un altro incontro atteso e temuto allo stesso tempo. Quello con la placida vecchietta pronta a far capolino nelle case (dal camino?) la notte del cinque gennaio.