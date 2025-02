Folla commossa per l’addio a Stefani. Lo struggente ricordo della figlia Rebecca

Grande commozione per la perdita prematura, a 65 anni, di un grande imprenditore ma prima ancora di una grande persona, stimata e benvoluta. Una folla ai funerali di Edilio Stefani che si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa di San Giusto di Porcari. La parrocchia non è bastata a contenere la folla di dipendenti, amministratori, colleghi, amici, esponenti politici, semplici conoscenti, che hanno partecipato alle esequie dell’imprenditore figlio di Emi, fondatore con Giuseppe Lazzareschi della multinazionale del Gruppo Sofidel con sede a Porcari, al settimo posto come produttore mondiale e secondo in Europa nel settore del tissue. Corone di fiori da tutta Europa hanno adornato il portico davanti alla chiesa. ll parroco don Americo Marsili ha rivolto parole di fede e di conforto ai familiari e ha ricordato quanto Stefani ha fatto anche per la comunità locale e per l’imprenditoria del territoio di cui era una figura di riferimento.

Erano presenti anche i sindaci Pardini di Lucca, Fornaciari di Porcari e Bassili di Montecarlo, comune dove Stefani abitava. Al termine della funzione ha preso la parola la figlia Rebecca Stefani che, commossa, ha ricordato il padre.