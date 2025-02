Folklore e tradizione: "Incontri al Museo"

A partire da domenica, e per tutte le successive domeniche dalle 16 alle 18, il Museo italiano dell’immaginario folklorico di San Michele di Piazza al Serchio diventerà luogo d’incontro per educatori e studiosi, per appassionati delle tradizioni e amanti del territorio, in cui è possibile approfondire la conoscenza del folklore, confrontando saperi e ricordi, ascoltando storie e melodie, visionando il materiale dell’Archivio museale e condividendo il proprio.

L’inedita iniziativa "Incontri al Museo", infatti, vuole essere un’occasione unica di dialogo e di conoscenza sul ricco patrimonio delle tradizioni popolari a livello nazionale, con un’attenzione particolare a quelle garfagnine, dal Maggio alla Moresca e le danze folkloriche, le Veglie con le loro storie, le Befanate e altro ancora.

L’argomento di questa domenica sarà il Maggio con la costruzione delle sue trame caratteristiche e delle ottave, alcune anche cantate dai maggianti presenti per l’occasione. A seguire domenica 2 marzo è in programma la visita guidata di gruppo al Museo, con l’ascolto dei racconti dell’Archivio e la conoscenza delle figure dell’immaginario anche attraverso i disegni realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca e le riproduzioni in 3D, fra cui quella del Lonfo.

Domenica 9 marzo, grazie alla presenza di Marco Betti, la riflessione sarà incentrata su cosa sia la tradizione e cosa significhi oggi conservarla, con uno sguardo più ampio sul teatro popolare toscano e sulla poesia estemporanea. Domenica il 16 marzo interverrà l’Associazione Garfaludica Aps per presentare il gioco di ruolo creato con i personaggi delle storie del Museo.

Infine il 23 marzo Enrica Dallari presenterà, attraverso i racconti dell’Archivio, la figura del fantasma, concentrandosi sulle azioni e i comportamenti di quelli dotati di particolari caratteristiche fisiche come un’altezza e grossezza spropositate o dimensioni addirittura cosmiche.

Per ulteriori informazioni: 351.952 7312, e.mail: [email protected] e https://museoimmaginario.net.

