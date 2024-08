”Fognature Oltreserchio, come si procede con gli inadempienti?“

"Ad oggi, agosto 2024, a Nozzano Castello con l’esclusione del Castello Alto e parzialmente a Nozzano San Pietro dove la fognatura è attiva diversi allacci non sono stati fatti, come si intende procedere verso gli inadempienti?".

Lo chiede Fabiano D’Arrigo che già in passato aveva prodotto esposti circa le problematiche relative all’inquinamento ambientale nell’Oltreaserchio a causa dei mancati allacciamenti alla rete fognaria dove essa è già funzionante e a causa della lentezza nell’estensione della stessa. D’arrigo che ha scritto al sindaco, ai capigruppo in consiglio comunale e anche a Geal, nel marzo scorso aveva ricordato come trascorsi i due anni dall’attivazione della fognatura nera a Nozzano Castello sarebbero scaduti i due anni previsti dai regolamenti comunali per l’allaccio da parte dei residenti a Nozzano Castello e chiedeva come avrebbero proceduto l’amministrazione domunale e la Geal verso gli inadempienti

"Giustamente – scrive – le famiglie che hanno già fatto l’allaccio ed usufruiscono del servizio di fognatura lamentano che a causa dei mancati allacci i reflui fognari vengono ancora dispersi nell’ambiente e perciò l’inquinamento ambientale non è stato abbattuto. Sarebbe anche doveroso per le famiglie e gli utenti in condizioni economiche precarie (soglia Isee) prevedere, oltre alla rateizzazione della spesa in fase di accettazione, agevolazioni e scontistiche ad hoc per l’allaccio alla fognatura".

"Il dirigente comunale Michele Nucci – prosegue D’Arrigo – in un nota inviatami il 27 marzo scriveva che ‘nel ’24/25 è prevista la realizzazione di un tratto di fognatura presso Nozzano Est, intervento finanziato dall’accordo Pangea. Ad oggi il secondo lotto di Nozzano Castello non vede disponibilità di copertura finanziaria per avviare le procedure di gara".