Focus sul servizio idrico ’Gaia in prima linea. Investimenti e tariffe basse’

Il gestore idrico Gaia s.p.a. ha incontrato i sindaci all’Unione Comuni Garfagnana per presentare il bilancio passato e il piano di sostenibilità della società ed elencare gli investimenti previsti per potenziare le prese d’acqua, la rete e i servizi di depurazione sul territorio. Il presidente Vincenzo Colle, il direttore generale Paolo Peruzzi e l’ingegnere Andrea Lunardini hanno illustrato l’importanza e il valore di questa società, a totale partecipazione pubblica, che copre il territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, sottolineando l’attenzione verso i nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità socio-economica.

La società Gaia ha poi affrontato il tema del cambiamento climatico che genera, da un lato, fenomeni di siccità e, dall’altro, piogge intense che hanno pesanti ricadute sul sistema idrico, ricordando anche che le tariffe per il territorio della Garfagnana siano del 17% inferiori rispetto a quelle della costa. Gli obiettivi dell’azienda sono quelli di creare grandi reti sul territorio in modo da collegare tra loro gli acquedotti ed evitare che il sistema di distribuzione si congestioni. I sindaci, dal canto loro, hanno chiesto al Gestore idrico di presentare il piano di investimenti dell’azienda, modellando questi ultimi sulle specificità delle aree di montagna come è la Garfagnana, di rafforzare le squadre sul territorio e di porre particolare attenzione anche alla riorganizzazione del sistema di depurazione.

"L’acqua è una risorsa fondamentale – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani -. Il nostro è un territorio che ha dato tanto in termini di risorse idriche e c’è la necessità, quindi, di restituire tale ricchezza alla comunità locale, sotto forma di servizi. Ringraziamo la società Gaia - prosegue - per questo incontro che è servito a fare un quadro degli interventi fatti e delle progettualità in corso che verranno esaminate e condivise. Abbiamo raccomandato massima attenzione anche alla manutenzione delle infrastrutture, sia idriche che fognarie. Ora l’accordo con Gaia è di rivederci per la ridefinizione degli investimenti nel prossimo futuro".

"In questi anni - ha spiegato il presidente Vincenzo Colle - abbiamo messo in campo interventi strategici per migliorare le infrastrutture idriche della Garfagnana, un territorio unico ma complesso. Grazie a questi investimenti, siamo riusciti a garantire una gestione più efficiente delle risorse idriche, contribuendo a ridurre le perdite, migliorare la qualità del servizio e tutelare l’ambiente. Tuttavia, - conclude - il lavoro non si ferma qui. Continueremo a investire in innovazione tecnologica, sostenibilità e progetti di ampliamento e manutenzione delle infrastrutture".

