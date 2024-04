Focus su Tobino e Basaglia. Tra psichiatria e storia

Domani 8 aprile, alle 17, presso l’Unitre - Sala Colombo, in via del Giardino 47, a Barga, è in programma la conferenza sul tema “Tobino Basaglia: Amici Nemici“ con la partecipazione della professoressa Isabella Tobino (nella foto), presidente della Fondazione Mario Tobino. Si cercherà di dimostrare come la contrapposizione Tobino-Basaglia sia frutto soprattutto di una strumentalizzazione politica, mentre il messaggio umano dei due grandi psichiatri nei confronti dei malati si basa sugli stessi principi e comportamenti.

Isabella Tobino già in una precedente conferenza “Tobino e la sua comunità” ha narrato la straordinaria umanità della vita dell’uomo, del poeta, scrittore e psichiatra Mario Tobino, attraverso i ricordi personali e la visione di foto d’epoca e recenti dell’ex-Ospedale Psichiatrico dove ha trascorso quarant’anni della sua vita. All’incontro farà seguito, sabato 13 aprile, una visita guidata, riservata a Unitre Barga, all’ex manicomio di Maggiano, oggi aperto a visite guidate e a convegni di studio di carattere psichiatrico e letterario.

La Fondazione Mario Tobino, nata nel 2006, ha lo scopo di conservare, valorizzare, ma soprattutto mettere a frutto e sviluppare la grande eredità culturale di Mario Tobino, riportare alla luce le vicende dell’Ospedale di Fregionaia fin dalla sua istituzione, recuperare la memoria storica di un’intera comunità, favorire l’indagine critica della produzione letteraria tobiniana e allo stesso tempo farsi strumento di promozione del dibattito regionale e nazionale destinato a progettare il futuro dell’assistenza psichiatrica. Isabella Tobino, dopo aver conseguito la maturità classica all’istituto Statale S.S. Annunziata di Firenze, si è laureata in Lettere all’Università di Pisa e ha svolto attività di insegnante presso gli lstituti di istruzione superiore. Si è sempre impegnata nel volontariato, svolgendo servizio attivo in Agesci, nella Croce Rossa Italiana, nel Rotary Club e attualmente svolge l’incarico di Presidente della Fondazione Mario Tobino.