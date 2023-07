Fiorista Anna fa 60 anni Festa di colori e profumi

Sessanta anni tondi di attività, un traguardo eccezionale per il negozio “Fiorista Anna“ di Maria Chiara Decanini, in viale Puccini a Sant’Anna. E’ lei, e prima di lei i suoi genitori – Anna e Angelo che aprirono il primo negozio vicino alla chiesa nel 1963 – a sottolineare ogni piccolo e grande evento della città con il profumo, i colori, le armonie delle composizioni floreali che sanno sempre far festa. “Sono cresciuta in negozio acanto ai miei genitori – dice Maria Chiara–. Per me oggi, anche nel loro ricordo, è un momento di grande emozione“. Il fiore, Covid a parte, non si è mai “fermato“. “E’ sempre un articolo molto richiesto – dice Maria Chiara –. Per i matrimoni si cerca un accurato mix di più varietà di fiori che spesso include ortensie, orchidee e, ovviamente, rose. Anche nel bouquet è la rosa la protagonista. Il colore? Bianco o rosa antico. Poi ci sono i diciottesimi, dove il colore predominante è il verde: qui spesso sono richieste piccole gerbere e lavanda. E poi le lauree, con la corona d’alloro e ogni allestimento floreale ispirato al colore simbolo, il rosso“. E poi c’è lui, il fiore estivo per eccellenza, che spicca in tante composizioni del momento: il girasole.