Fioriere, panchine e spazi per i cittadini al posto delle ambulanze Il Comune di Lucca ha trasformato piazza San Salvatore con nuove panchine e fioriere, creando uno spazio di socializzazione per cittadini e turisti. L'assessore Granucci sottolinea l'importanza degli investimenti per il decoro urbano e il benessere della comunità.