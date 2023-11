"Fiocco Azzurro a Fabbriche di Vergemoli per l'arrivo di Matteo Santiago"

Il comune di Fabbriche di Vergemoli torna nuovamente a festeggiare la nascita di un piccolo compaesano che va ad arricchire la coesa comunità locale. Fiocco azzurro per Matteo Santiago, appeso alla porta dell’abitazione di Irene Barsi, la mamma, del padre Giacomo Giannotti e del fratellino Tommaso, per la gioia dei parenti, degli amici e i concittadini. Il piccolo Matteo Santiago è venuto alla luce domenica, in piena allerta meteo Arancione, e per salutarlo degnamente è stato illuminato di azzurro lo storico Ponte della Dogana. Ai giovani genitori, Irene e Giacomo, i migliori auguri per la nascita di Matteo Santiago sono arrivati anche da parte di tutta l’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli, con un pensiero particolare espresso per loro dal sindaco Michele Giannini.