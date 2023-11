Fino a tremila euro per i nuovi caminetti

Buone notizie per i cittadini residenti nella Piana lucchse, maglia nera in Toscana per lo smog da polveri sottili. Si potranno sostituire o trasformare i caminetti obsoleti, alimentati a biomasse responsabili del 72 per cento delle emissioni di Pm 10 primario. La Regione, per farlo, ha messo a disposizione 900mila euro da erogare tramite bando pubblico già approvato con decreto. Previsti fino a tremila euro di contributi. L’obiettivo è l’ammodernamento degli impianti e quindi il miglioramento della qualità dell’aria nei comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori,Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano.

Dal 20 novembre coloro che abitano in uno di questi 14 comuni potranno fare domanda fino ad esaurimento risorse, esclusivamente on-line tramite la piattaforma di Sviluppo Toscana Spa disponibile sul sito https:bandi.sviluppo.toscana.it "Insieme ai comuni interessati dalla procedura di infrazione sulla qualità dell’aria prosegue – ha detto l’assessora all’ambiente Monia Monni – il lavoro di efficientamento e sostegno economico alla cittadinanza. Questo è il primo dei nuovi bandi che concretizziamo per la Piana lucchese e a cui seguiranno, nel prossimo periodo altre iniziative, condivise con i comuni nell’ambito del tavolo regionale della qualità dell’aria.

Per la sostituzione o la riqualificazione dei generatori di calore saranno ammissibili richieste di contributo fino a 3mila euro stabilite in base all’Isee. Il contributo è cumulabile con il conto termico 2.0 e le detrazioni fiscali. Per assistenza sul bando e contenuti scrivere a [email protected]

Ma.Ste.