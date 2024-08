Film prodotti da Antonio Vervi. Bene le due serate a Barga

Grande successo di pubblico ai giardini dell’oratorio Sacro Cuore di Barga per la seconda serata dedicata ai film prodotti da Antonio Cervi – nipote di Gino Cervi – prematuramente deceduto a Buenos Aires all’età di 60 anni. Martedì scorso è stato proiettato “Il Nostro Papa” che attraverso la storia della famiglia Bergoglio fornisce un’interessante spaccato sull’intero periodo della grande emigrazione del dopoguerra italiano. Questo venerdì è stata invece la volta di “Vado a scuola” che in una cruda sequenza evidenzia gli immani sforzi di un gruppo di bambini – in quattro diverse latitudini del mondo – per andare a scuola. Entrambe le serate sono state presentate da Carlos Alfredo Bartolomei che ha arricchito la chiusura di questa mini rassegna cinematografica con una interessantissima intervista alla scrittrice originaria del Burkina Faso, Clementine Pacmogda. Un particolare ringraziamento per l’organizzazione dei suddetti eventi ai responsabili dell’Oratorio Don Stefano Serafini, a Francesco Feniello ed a Enrico Peccioli e Marcello Bernardini. Seguiti con attenzione gli interventi di Carlos che tutti i partecipanti hanno apprezzato.