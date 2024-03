Il cast di stelle gira a Lucca. Ecco Dustin Hoffman e Helen Hunt

Lucca, 17 marzo 2024 – Dopo anni di attesa, finalmente Lucca avrà la sua grande produzione cinematografica. Sono da giovedì tra le Mura, Peter Greenaway, regista di fama mondiale, Dustin Hoffman, due volte premio Oscar, e Helen Hunt, anche lei vincitrice di una statuetta dell’Academy. Insieme a loro tutta la carovana di una produzione di altissimo livello che si stabilirà per oltre un mese e mezzo a Lucca per realizzare il prossimo film di Greenaway che avrà come protagonista proprio la città stessa. Grande la soddisfazione del Comune.

"L’amministrazione – dicono il sindaco Mario Pardini e l’assessore Remo Santini – si è messa in moto per garantire la piena operatività per quello che sarà il più grande progetto cinematografico nella storia di Lucca”.

Primi giorni in città per le star che da ieri hanno iniziato ad entrare nel clima del film con la prima giornata di prove trucco e costumi al campo base della produzione allestito nel Cortile degli Svizzeri di palazzo Ducaòle. Il primo ciak è fissato per giovedì. Già tantissimi i curiosi e i fan che si sono appostati a caccia del selfie e con la speranza di incontrare gli attori. Nel frattempo Hoffman si è dedicato alla scoperta della città, passeggiando sulle Mura e cenando in un noto locale del centro: La Buca di Sant’Antonio.