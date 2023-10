“Servono 800 comparse“. Nuovi dettagli sul film con Dustin Hoffman a Lucca

Lucca, 24 ottobre 2023 – Sono ben 800 e non 200 le comparse che serviranno per le riprese del nuovo fim di Peter Greenaway nazionale di Peter Greenaway (“Lucca mortis“ o “The Towers’ story“), che il regista britannico girerà dagli inizi di novembre fino a metà dicembre in centro.

La produzione cinematografica “The Family“, che gode del supporto dell’amministrazione comunale, ha convocato gli open casting per la ricerca di numerose comparse e figuranti, che si terranno domani 25 e giovedì 26 ottobre dalle ore 11 alle ore 19 nello Spazio Cred (Centro risorse educative e didattiche) messo a disposizione dal Comune di Lucca, in via Sant’Andrea 33.

"Servono almeno 800 comparse – sottolinea la produzione – e i casting sono aperti a chiunque e di qualsiasi nazionalità, anche senza alcuna esperienza nel settore. In dettaglio si cercano sia comparse maggiorenni (dai 18 anni in su) che minorenni (bambini dai 7 ai 10 anni): questi ultimi dovranno ovviamente presentarsi accompagnati da un genitore o da una persona delegata dalla famiglia. Si cercano anche molti stranieri: per i cittadini extra UE è necessario un permesso di soggiorno in corso di validità. Per partecipare non è richiesto nessun appuntamento: basterà semplicemente essere presenti nei giorni indicati, durante le fasce orarie suggerite". Il film del regista Peter Greenaway sarà interamente ambientato a Lucca e vedrà tra i protagonisti anche il Premio Oscar e iconico attore Dustin Hoffman.

Secondo quanto concordato anche nell’ultima riunione operativa svolta nella sede comunale di Palazzo Santini per il supporto alla produzione nella logistica, le riprese si terranno interamente nel centro storico cittadino tra novembre e dicembre. All’incontro erano presenti l’assessore Remo Santini e gli uffici comunali competenti, oltre ai responsabili della produzione ed i principali collaboratori del progetto. E’ previsto un piano imponente, che supporterà a 360° la produzione e la direzione organizzativa del film, per questo strardinario progetto cinematografico.

Il protagonista maschile della pellicola di Peter Greenaway sarà appunto Dustin Hoffman. Ora c’è attesa per conoscere gli altri nomi e in particolare quello della protagonista femminile: atteso anche qui un nome di primissimo piano, un’attrice da Oscar.