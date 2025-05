Filarmonica e Alpini in piazza. Porcari celebra la Repubblica con uno sguardo sul mondo

La Repubblica sta per compiere 79 anni e Porcari si prepara a celebrare la ricorrenza in piazza degli Alpini con una cerimonia istituzionale e l’accompagnamento musicale della Filarmonica Alfredo Catalani, ricordando le conquiste della libertà. Il paese si prepara a celebrare la Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno con un evento speciale: un momento di memoria e riflessione che quest’anno si svolgerà in piazza degli Alpini (già piazza del Mercato) alle 10 e che sarà accompagnato dalle note dell’inno di Mameli eseguito appositamente dalla Filarmonica Alfredo Catalani.

L’appuntamento, promosso dalla presidente del consiglio comunale, Serena Toschi, vedrà la partecipazione della sezione locale degli Alpini e i saluti istituzionali dell’amministrazione. "Settantanove anni fa – ha ricordato la presidente Serena Toschi – con un referendum storico, gli italiani e, per la prima volta, le italiane, si recarono alle urne e scelsero di dire sì alla Repubblica, aprendo la strada alla Costituzione e ai diritti di cittadinanza che ancora oggi rappresentano la base del nostro vivere insieme. Valori che tutt’oggi non devono mai essere dati per scontati, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato purtroppo da due guerre drammatiche e vicine, quella in Ucraina e quella a Gaza, che ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto sia importante difendere ogni giorno la libertà, la democrazia e la dignità umana che la nostra Repubblica afferma e promuove". Il Comune di Porcari invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per celebrare questa importantissima giornata simbolo di unità e di coesione nazionale.

B.D.C.