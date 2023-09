Fiera di Lucca: Oggi Giannotti, Santa Croce e Luna Park. Eventi e Spettacoli

Oggi primo giorno di Fiera in Borgo Giannotti, con le auto come, come ogni anno, dovranno deviare lungo la “Bretellina“ delle Tagliate. Oggi si festeggia Santa Croce: la venerazione del Volto Santo, il crocefisso di legno custodito nel Duomo di San Martino che secondo la leggenda arrivò dalla Terra Santa e raffigura i lineamenti di Cristo.

Le altre date della Fiera di Borgo Giannotti sono domenica 17, il 21, 24 e 29 settembre. Tra gli eventi legati alla celebrazione del Settembre Lucchese domenica nei sotterranei del baluardo San Pietro dalle ore 10 si svolgerà il mercato medievale e dalle 15.30 il Trofeo del Balestrone.

La mattina di venerdì 22 sarà la volta dell’incontro tra i gruppi storici e gli alunni delle scuole lucchesi, mentre domenica 24 sono in programma spettacoli degli sbandieratori con il Torneo della Santa Croce, alle 15.30 in Piazza Napoleone.

Il mese di settembre sarà caratterizzato anche dal centenario dell’Aereonautica Militare all’ex-Cavallerizza di Piazzale Verdi, fino al 30 del mese. Protagonista della Festa il Luna Park di Piazzale Don Baroni, quest’anno in particolare gettonatissimo. In particolare sabato 23 settembre dalle 20.45 si aprirà “La Notte Rosa al Luna Park“, una serata speciale contro la violenza sulle donne da passare insieme a diversi artisti. Presenta Emanuela Gennai. Si esibiranno anche i Total Black Band.