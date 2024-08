Fiction Rai, svelati cast e titolo. Alessio Vassallo ex “Montalbano“ protagonista de “L’altro ispettore“

In questi giorni la società di produzione Anele è tornata in centro per nuovi sopralluoghi. Prende forma la fiction Rai che sarà ambientata a Lucca, con le riprese previste in autunno. E’ il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola, a svelare il cast della fiction Rai che si intitolarà “L’altro ispettore“ e tratterà un tema delicatissimo e quantomai attuale: le morti sul lavoro.

Alessio Vassallo sarà protagonista nei panni di un ispettore del lavoro e accanto a lui ci sarà Cesare Bocci, il quale interpreterà un amico di famiglia del protagonista, che è rimasto sulla sedia a rotelle in seguito a un incidente sul lavoro. Per questo, nella trama della serie che andrà in onda su Rai Uno, ora si dedica a aiutare le vittime come lui svolgendo il mestiere di “mental coach“, come fa sapere “Tv Sorrisi e canzoni“. Resta ancora da svelare il nome della protagonista al femminile. La sceneggiatura è ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò. Le parti letterarie sono state invece elaborate da Salvatore De Mola (sceneggiatore di film e fiction come Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Rex, Makari), Andrea Valagussa (sceneggiatore di film e serie tv tra le quali Don Matteo e Distretto di Polizia), Gloria Giorgianni (amministratrice delegata di Anele), Emanuela Rizzuto (autrice e story editor) e Paola Randi (Tito e gli alieni con Valerio Mastrandrea, la Befana vien di notte con Monica Bellucci e Alessandro Haber). L’accordo con la produzione, la società Anele, siglato nei mesi scorsi dal Comune, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca, prevede la realizzazione di sei puntate. Per le riprese saranno necessarie comparse, selezionate tra i cittadini con termini e modalità che l’amministrazione renderà note prossimamente.

L’assessore Remo Santini, che sta seguendo in prima persona il progetto coadiuvato dall’Ufficio Turismo, non conferma né smentisce. “L’ntesa siglata con la produzione non ci consente al momento di fare anticipazioni - dichiara -, quello che possiamo dire è che si tratta di una grande opportunità per la nostra città, perché Lucca interpreterà se stessa in una fiction che andrà in onda in prima serata su Raiuno”.

Un ritorno importante per la città, visto che le ultime serie tv girate a Lucca risalgono addirittura agli anni Novanta, quando furono protagonisti all’ombra dell’arborato cerchio Edwige Fenech e Ray Lovelock in Delitti privati ed Eros Pagni ne Il Mastino con Eros Pagni. Tutto ciò in attesa della puntata trasmessa “in chiaro“ di Quattro Ristoranti, e sopratutto dell’uscita del film con Dustin Hoffman e Helen Hunt.

