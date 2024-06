Festival “Little Lucy“. Oggi Ilaria Gaspari

Al via oggi un nuovo appuntamento letterario nel borgo di Lucignana, caratteristica frazione montana del comune di Coreglia Antelminelli, dove è atteso, alle 18 nel giardino della Libreria Sopra la Penna di Alba Donati, l’arrivo dell’autrice Ilaria Gaspari con la sua opera "La reputazione", Guanda Editore. Ilaria Gaspari, attesa ospite della 4a edizione di "Little Lucy. Un festival letterario piccolo così" in corso fino a settembre, sarà in dialogo con Isabella Di Nolfo sul tema sensibile e attuale che tratta e dà il titolo alla pubblicazione, la reputazione, appunto. Quello che gli altri dicono di noi, una volta che siamo usciti dalla stanza e che non ha a che fare con la verità, perché non esistono innocenti di fronte alla calunnia. Può andare in frantumi quando la diffidenza inquina lo sguardo e si fa labile il confine tra colpa e pettegolezzo. È questo, in estrema sintesi, quello che accade alla bella e intraprendente Marie France, la cui storia, nel romanzo della Gaspari, tocca le verità più profonde della vita e diventa esemplare dei nostri tempi così esposti alla fama e al disamore. Alba Donati, curatrice con Pierpaolo Orlando del percorso di "Little Lucy.

Un festival letterario piccolo così" organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, ringrazia per la preziosa collaborazione Isabella Di Nolfo e Tina Guiducci, oltre ai sostenitori storici come la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Coreglia, Croce Verde e Parrocchia di Lucignana, insieme a tutti i volontari e le volontarie, fondamentali per il buon svolgimento del Festival.

Fio. Co.