Festival “Città di carta“. Tre giorni al Real Collegio

In occasione del ponte del 25 aprile torna la quarta edizione di Lucca Città di Carta, il Festival dedicato ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa, che nelle precedenti tre edizioni ha registrato oltre 21.000 visitatori, appassionati lettori e non solo. Il Festival, infatti, prevede un ricco programma di appuntamenti con scrittori, ma anche laboratori artistici, workshop, eventi per i più piccolini, prove di stampa manuale e mostre. L’appuntamento è quindi per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile, con orario 10 - 19, sempre al Real Collegio. Per partecipare come espositori o autori c’è tempo ancora fino al 20 febbraio scrivendo a [email protected].

“Nonostante le difficoltà che sta incontrando il settore dell’editoria, soprattutto quello della media e piccola editoria – spiegano Romina Lombardi e Alessio Del Debbio, direttori del Festival – vogliamo continuare a credere in questo progetto e, anzi, a essere sempre più la vetrina e un momento importante di incontro per autori, editori e artisti. I libri, le idee, gli scambi culturali, gli incontri con persone esperte o con personaggi della cultura che hanno cose incredibili da raccontare a noi e ai giovani, ma anche lo stare insieme attorno a un libro, a un’illustrazione, a una creazione di carta, è l’unico modo per continuare a coltivare lo spirito critico della mente, la capacità di ascoltare, capire e “leggere” il mondo. Sono cose che non possiamo assolutamente perdere”.

La manifestazione, anche quest’anno a ingresso gratuito, è organizzata dall’Associazione Lucca Città di Carta, composta dal doppio team Nati per Scrivere e L’Ordinario. Nella tre-giorni del festival, oltre alla fiera espositiva con tanti stand di editori, artisti e artigiani provenienti da tutta Italia, sono previsti circa 70 eventi e un programma interamente dedicato ai bambini e alle famiglie. In attesa di scoprire nelle prossime settimane il programma completo, il Festival rinnova e amplia le collaborazioni sul territorio, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani. Dopo il successo dello scorso anno torna infatti il contest artistico “Noi siamo la nostra Città – Lucca vista con gli occhi dei bambini e ricreata dalle loro mani” dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia, delle elementari e medie di Lucca e provincia. Torna anche la quarta edizione del “Premio L’Ordinario Scuole”, indetto dal Festival in collaborazione con il Blog Magazine L’Ordinario e dedicato agli studenti delle scuole superiori, e la collaborazione con il Polo Fermi-Giorgi.