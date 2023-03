Festival Acqua Mondo La ‘tempesta perfetta‘ al Real Collegio insieme a Croce Verde

L’acqua. Semplicemente e immensamente lei, la risorsa regina, preziosa per noi e capace di muovere il mondo. Sarà dedicato proprio alla salvaguardia del patrimonio idrico Il Festival “Acqua Mondo“ di cinque giorni – da mercoledì 22 a domenica 26 marzo – ospitato al Real Collegio e tappa fulcro del calendario delle celebrazioni dei 130 anni di Croce Verde. Tanti partner, dal Comune di Lucca. al Provveditorato, ma anche aziende come Enel italia Spa, Geal Spa, Ordine degli architetti di Lucca, Lions Club Lucca le Mura, Consorzio 1 Toscana Nord, l’Università di Pisa e Rai Kids. “Non siamo solo “quelli delle ambulanze“ – ha premesso significativamente il presidente di Croce Verde, Daniele Massimo Borella –. Le nostre mission riguardano anche la sostenibilità ambientale, la natura, ed è parso naturale seguire il fil rouge dell’acqua in questo speciale evento al Real Collegio, che vedrà tanti protagonisti, li ringrazio tutti, in primis i ragazzi delle scuole“.

Presente alla conferenza stampa di ieri, infatti, anche Monica Mariti dell’ufficio scolastico, oltre all’assessore Giovanni Minniti, Salvatore Pipus, Ad di Geal, Emiliano Maratea, responsabile degli affari istituzionali di Toscana e Umbria, Francesco Franceschini, referente del Real Collegio, Giulia Bertolucci, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, e Francesco Caredio, presidente del Lions Club Lucca Le Mura. E anche Alessandra Baroni, della Croce Verde, motore dell’evento. “Ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado faremo conoscere, attraverso laboratori verticali, le tecnologie degli impianti idrici e l’importanza dell’anti spreco. Inoltre attiveremo un open day per la “lettura“ dei contratti, dei consumi, della bolletta“, ha informato Pipus. Maratea di Enel ha ricordato che i 33 impianti idroelettrici in Toscana consentono di coprire il 34% del fabbisogno energetico della regione da fonti rinnovabili, un risultato che ci ci consente di anticipare la data dell’uscita dalle fonti fossili“.

Materia quantomai attuale, come quella ricordata da Caredio e che è in testa all’agenda Lions: la ricorrenza dei 200 anni dell’acquedotto del Nottolini. L’opera fu deliberata infatti nel 1822 da Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, i lavori iniziarono poi nel 1823. “Invito tutta la cittadinanza a partecipare a quest’iniziativa che fa parte delle celebrazioni dei primi 130 anni di vita della nostra Associazione, o meglio di opere sul territorio perchè quello che più ci sta a cuore – ha sottolineato Borella – è proprio essere operativi ogni giorno a servizio del cittadino“. La kermesse inizierà proprio in coincidenza con la Giornata mondiale dell’acqua. Includerà incontri con esperti del settore, validi anche per l’aggiornamento professionale e crediti formativi degli studenti, con laboratori di Enel e Geal dedicati a studenti delle primarie e secondarie di primo e secondo grado, volti sopratutto al rispetto dell’ambiente e del risparmio idrico. Durante i giorni del Festival “Acqua Mondo“ ci sarà una saletta riservata ai più piccoli che, insieme ai loro familiari, potranno usufruire della proiezione gratuita di “Acqua Team Missione Mare“, prodotta da Rai Kids. Una missione che può fare la differenza.

L.S.