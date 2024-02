Feste da tutto esaurito. Successo per lo show in piazza Anfiteatro e per il “Carnevalfratta“

Folla ieri pomeriggio nel centro storico per la... coda del Carnevale. In piazza Anfiteatro in tanti per l’attesissimo show dei “PanPers“, il celebre duo comico che tra musica, gag divertenti e battute a raffica ha animato il numeroso pubblico presente. L’evento, inserito nel ricco calendario di Lucca in Maschera, ha radunato in Anfiteatro un pubblico trasversale e continuamente coinvolto in uno spettacolo interattivo che i due artisti hanno condotto con grande simpatia e professionalità.

Sono invece in programma per il prossimo fine settimana il Carnevale dei bambini in Piazza San Michele e lo spettacolo dei burattini: entrambi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli saranno infatti recuperati nell’ambito del Carnevale a Villa Bottini, di cui l’amministrazione provvederà a fornire i dettagli tramite i propri canali ufficiali nei prossimi giorni.

Tantissima gente anche in piazza San Francesco per il ritorno in grande stile del “Carnevalfratta“, che ha attirato e divertito grandi e piccini. Un’autentica e simpatica festa popolare, tra coriandoli, trampolieri, giochi di strada. Immancabili i tradizionali frati fritti. Assalto anche alle specialità culinarie preparate preparate dagli Osti di piazza San Francesco: ristorante Mecenate, l’Osteria La Dritta, il bar osteria Lo Stellario, Bonny Pizza e MaraMeo Pizzerie. Spazio anche alla musica di strada, con la Sciacchetrà Street Band e gli Organic Duo di Luca Giovacchini e Matteo Sodini, con Filippo Guerrieri e Renzo Cristiano Telloli special guest. Sul palco anche un momento di riflessione in ricordo delle vittime del crollo del cantiere a Firenze.