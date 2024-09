Festa revival fine estate. Venerdì sera al “Caffè“ atmosfere anni ’70-’90

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a grande richiesta l’evento di fine estate sul piazzale del Caffè delle Mura, in programma per venerdì. Una iniziativa dell’amministrazione comunale, in collaborazione con Amandla Productions, volta a celebrare e ricordare quelli che furono i simboli del divertimento e della nightlife della città negli anni ‘70, ‘80 e ‘90. La musica degli storici locali lucchesi, come il Green Ship, la Casina e il Pianeta Rosso sarà al centro di un evento che coinvolgerà tutta la città e in cui sono previste numerose sorprese. I dj Marco Lazzaroni e Franco Baldaccini, grandi protagonisti di quei locali che hanno fatto ballare e divertire tutti i cittadini lucchesi, proporranno una scaletta che ripercorrerà fedelmente le tappe più significative della musica pop degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Una notte pensata per rivivere l’atmosfera unica di quei momenti e svelare ai giovani la musica che ha scandito il tempo, i sogni e la vita di almeno due generazioni. L’evento sarà ad ingresso libero ed avrà inizio alle ore 22.