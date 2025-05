Festa della Repubblica. Celebrazioni ad Altopascio con la prefetta Scaduto

Celebrazioni itineranti per il 2 giugno, la festa della Repubblica. Nel 2024 a Pietrasanta, tra pochi giorni ad Altopascio. Per la prima volta i festeggiamenti istituzionali della giornata in cui fu sconfitta la Monarchia, si svolgeranno ad Altopascio, su proposta e organizzazione della Prefettura di Lucca, con il coinvolgimento del Comune, delle forze dell’ordine e di tutta la rete civile, associativa, scolastica e sociale. Questa è la decisione del Prefetto di Lucca, Giusi Scaduto, subito accolta dal sindaco, Sara D’Ambrosio. Una decisione che nasce dalla volontà della Prefettura di toccare, anno dopo anno, tutti i territori della provincia per le celebrazioni ufficiali del 2 giugno, affiancandole a quelle consuete previste sempre a Lucca, il cui programma è in corso di definizione.

"Un inno alla legalità e alla democrazia - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio, - nel rispetto dei valori fondanti della Repubblica italiana incardinati nella nostra Costituzione, ancora così attuale, ancora così necessaria. Abbiamo subito accolto la proposta del Prefetto, che ringrazio anche pubblicamente per tutto il supporto e per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti del nostro paese, perché per noi tutti, per l’intera nostra comunità l’opportunità di ospitare qui il 2 giugno rappresenta qualcosa di unico e di grande: Altopascio non è più ai margini, con il lavoro di tutti, con la dedizione di tutti stiamo dicendo che insieme si può fare tanto. Per gli altri, per i più giovani, per il futuro, per il presente, per ogni ambito della nostra comunità e della nostra società. Il 2 giugno ad Altopascio sarà una mattinata bellissima, piena di persone e invito fin da ora tutti i cittadini a essere presenti, perché cose così non capitano ogni giorno.

Insieme alla Prefettura stiamo definendo tutti gli aspetti anche dal punto di vista logistico e organizzativo, abbiamo coinvolto l’Istituto comprensivo di Altopascio per valorizzare il lavoro delle scuole, abbiamo chiamato a raccolta tutti gli elementi che compongono la nostra comunità, dallo sport alle associazioni di volontariato, dallo spazio giovani alle varie realtà impegnate sul territorio".

L’appuntamento è lunedì 2 giugno, alle 9.30, in piazza Vittorio Emanuele con gli interventi istituzionali, la presenza delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni, della rete sociale, sportiva e civile della cittadina. E la consegna delle onoreficenze al merito della Repubblica Italiana riconosciute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Massimo Stefanini