Festa della Liberazione: la Costituzione agli studenti della Carducci

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Festa della liberazione, l’Associazione Toscana Volontari della Libertà, ha programmato una serie di iniziative tese a ricordare i valori legati a questa ricorrenza. Il primo evento è legato alla Costituzione italiana. Domani 24 aprile alle ore 9 il sindaco Mario Pardini, l’assessore alla scuola Simona Testaferrata, la presidente di ATVL Simonetta Simonetti, il direttore del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi” Andrea Giannasi, consegneranno agli studenti della scuola media “Carducci” copie della Costituzione Italiana.

Domani alle ore 18 in diretta dalla sede del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, Andrea Giannasi terrà una lezione sul tema della pluralità delle Resistenze. Le Resistenze: la pluralità della lotta di Liberazione: dal Regio Esercito a Cefalonia agli Internati Militari Italiani, dai partigiani cattolici, autonomi, comunisti, socialisti, azionisti al Corpo Italiano di Liberazione, dal Clero alle donne.

Le ragazze del ’45. Giovedì 25 aprile alle 15,30 al circolo delle Chiavi d’oro l’iniziativa “Le ragazze del ‘45”. Simonetta Simonetti intervisterà dieci donne raccogliendo le testimonianze legate alla guerra e alla liberazione. Evento in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lucca.

Venerdì 26 aprile i soci e gli aderenti ad ATVL seguendo il percorso della memoria fatto dai martiri e dai protagonisti della lotta di liberazione apporranno coccarde presso la lapide dedicato ad Augusto Mancini, la lapide agli Oblati, la lapide in ricordo di Don Aldo Mei e le indicazioni stradali ad Aldo Muston, ad Augusto Mancini, in piazza dei caduti nei lager, ad Enea Melosi, a Giovanni Carignani. Sempre venerdì 26 alle 18 in diretta dalla sede del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, Simonetta Simonetti terrà una lezione sul tema "“La Resistenza taciuta”. Le donne e la lotta di liberazione tra rimozione, esclusione e cancellazione". Infine sabato 27 presentazione del lavoro svolto dall’Archivio del Centro “Gabrielli Rosi”. Tra documenti inediti, fotografie, curiosità, l’archivio ha già raccolto oltre 3.000 fotografie del periodo tra la Grande Guerra e la Seconda guerra mondiale e migliaia di documenti. Ne parlano il direttore del Centro Studi Andrea Giannasi e la presidente di ATVL Simonetta Simonetti.