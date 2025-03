"Festa della Donna in volo". Decolli gratuiti a Tassignano

CAPANNORIFra le tante iniziative nate per omaggiare signore e ragazze nella Giornata internazionale della donna, si può anche effettuare un giretto panoramico in aereo sulla Piana lucchese e ammirarne le meraviglie dell’alto. L’originale iniziativa arriva dal Comune di Capannori, in collaborazione con l’Aero Club Carlo del Prete di Lucca, l’Aeroclub d’Italia e l’Aeroporto ‘Giacomo Puccini’ di Tassignano, che vogliono così celebrare il 20° anniversario della Festa della Donna in Volo, realizzata in occasione dell’8 marzo. Le giornate in cui sarà possibile decollare da Tassisgnano sono ben due: sabato 8 e domenica 9 marzo, previa preventiva prenotazione gratuita ma obbligatoria. Ad aprire questa speciale festa con le ali, sarà sabato alle 9.30, un volo inaugurale realizzato alla presenza della madrina dell’evento: Alessandra Zita Del Prete, nipote del celebre aviatore Carlo Del Prete, grande pioniere dell’aria che nei primi decenni del ‘900 segnò diversi primati di volo, fra i quali anche la storica trasvolata atlantica senza scalo del 1928. Insieme alla madrina, a dare il via ai decolli saranno presenti anche il sindaco Giordano Del Chiaro e l’assessora alle pari opportunità, Ilaria Carmassi. Le iscrizioni apriranno domani e sarà possibile effettuarle solo telefonicamente chiamando il numero 0583 935148.