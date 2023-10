Festa dei Fratres a Altopascio: nuovo direttivo

Celebrati i 40 anni dei Fratres di Spianate. Una bella festa alla presenza del presidente nazionale Vincenzo Manzo, degli esponenti regionali e provinciali dei Donatori e rappresentanti di altre realtà limitrofe con i rispettivi labari. Presente il sindaco e la giunta e diversi consiglieri. Un momento di aggregazione per la comunità nel segno dell’importanza fondamentale della donazione.

Sempre maggiore la carenza di plasma ormai in tutte le stagioni. Per l’occasione sono stati convocati i circa 90 elettori per il rinnovo delle cariche e del consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. C’è la volontà di rilanciare l’associazione, dopo momenti difficili, come quelli durante la pandemia e subito dopo. La voglia di ricominciare c’è e lo testimonia il fatto che è stato costituito un organo di governo con undici persone. Tra queste, due meritano una menzione particolare: Giuseppe Latessa (che come da noi anticipato sarà il presidente) e Luciano Savoni, i quali per decenni hanno fornito un contributo personale incommensurabile. Ecco l’intero consiglio: presidente Giuseppe Latessa (per lui unanimità), vice Paolo Gasparello; segretari Giorgio Seghieri e Cristian Buti; amministratori Ginetta Papini e Ilaria Satti; capogruppo (coloro che hanno il compito di proporre e realizzare iniziative) Antonio Miggiano, Roberto Cordasco, Alessandro Balduini.

Ma.Ste.