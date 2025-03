Ferrando apre in via Sarzanese. E offre la prova di due super moto

C’è chi alza bandiera bianca e chi, invece, investe in città sul presente e sul futuro. Il Gruppo Ferrando continua la sua crescita e amplia la sua presenza nel mondo delle due ruote con una grande novità: l’apertura del suo primo spazio interamente dedicato alla Royal Enfield a Lucca.

Domani la celebre casa motociclistica britannica, oggi di proprietà indiana, inaugurerà ufficialmente la nuova sede come parte della famiglia Ferrando Motor, sinonimo di eccellenza e professionalità nel settore. Il Gruppo Ferrando, già distributore del marchio, compie così un ulteriore passo avanti, offrendo ai clienti un punto di riferimento esclusivo per l’intera gamma Royal Enfield, servizi dedicati e un’esperienza d’acquisto e assistenza altamente specializzata.

La giornata inaugurale sarà ricca di attività e occasioni speciali per gli amanti delle due ruote. Tra i momenti più attesi, la possibilità di provare in anteprima assoluta due novità, lanciate ufficialmente proprio in questa occasione: la Royal Enfield Bear 650 e la Classic 650.

L’evento si svolgerà dalle 11.30 di domani alla Royal Enfield Lucca, in via Sarzanese, 657, e nel piazzale di Ferrando Motor, situato di fronte al nuovo showroom, dove il pubblico potrà anche testare su strada le due ruote di KTM in occasione degli Orange Days. La giornata sarà scandita da momenti di intrattenimento e convivialità: durante la pausa pranzo, infatti, gli ospiti potranno godersi una grigliata nel piazzale dell’azienda.