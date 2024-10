Riflettori su “Fede e Fumetto“. Diocesi e Chiesa evangelica valdese propongono iniziative ecumeniche

Lucca, 25 ottobre, 2024 – Il fumetto può raccontare la Fede? Evidentemente per la Chiesa evangelica valdese e per l’Arcidiocesi di Lucca la risposta è positiva, tanto che anche quest’anno si sono accordate per un programma ecumenico durante i giorni di Lucca Comics & Games, dal 30 ottobre al 3 novembre, rinnovando l’appuntamento con “Fede e Fumetto“.

Il versetto biblico scelto per l’edizione 2024 è “Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” di Atti 5,29 e nel programma spiccano due mostre che parlano di coraggio edi libertà. Una è quella dedicata a Don Aldo Mei (organizzata dall’Arcidiocesi in San Michele) e l’altra è quella sugli 850 anni del movimento valdese, nel tempio evangelico di via Galli Tassi.

La mostra su don Aldo Mei si intitola “La forza dell’amore: testimone fino al sangue” ed è un viaggio attraverso 18 grandi pannelli sulla vita di don Aldo Mei, morto “per amore“, fucilato dai tedeschi a Porta Elisa a Lucca il 4 agosto 1944: attuale nelle parole, nei gesti, nelle scelte. La mostra è a cura di Umberto Palagi e Andrea Giannasi, con le illustrazioni di Andrea Petruzzi. L’esposizione nel tempio di via Galli Tassi, “Una fede tante voci“ rientra nelle celebrazioni per gli 850 anni del movimento valdese, ovvero della conversione di Valdo di Lione, mercante che, diversi anni prima di Francesco d’Assisi, vende i suoi beni, dona il ricavato ai poveri e si dedica all’annuncio della salvezza in Cristo. Protagonisti saranno i fumettisti Andrea Tridico (Il Sentiero) e Joshua Held (Gino il Pollo; I Nasoni) che trasformano e interpretano momenti importanti della storia valdese in fumetto da due punti di vista e con stili diversi.

Tra i vari eventi segnaliamo che martedì 30 ottobre si terrà l’inaugurazione dell’iniziativa e delle mostre: preghiera ecumenica alle 16 nella chiesa di San Michele e a seguire (alle 17.30) ci sarà un aperitivo nel tempio valdese di via Galli Tassi.

Giovedì 31 ottobre è in programma una visita guidata sulle tracce di Don Aldo Mei con la partecipazione della Comunità Ebraica a partire dalle ore 16. Alle 18:30 si svolgerà, nel tempio valdese, il gioco di ruolo dal vivo sulla Riforma a Lucca in cui verrà data la possibilità di rievocare lo storico processo del 1542 a Pietro Martire Vermigli. Venerdì 1 novembre, visita guidata sulle tracce della Riforma a Lucca; il punto di partenza sarà alla Chiesa di San Romano alle ore 17 e il tour avrà una durata di circa un’ora e mezza e sarà seguito dal gioco di ruolo. Sabato 2 novembre il programma prevede una tavola rotonda con gli artisti in San Michele. L’evento conclusivo sarà la preghiera ecumenica nel tempio valdese alle ore 17 seguita da un’apericena con gioco di ruolo.