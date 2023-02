Fdi porta la vertenza Köerber sul tavolo del ministro

Il caso Koerber vola al ministero. “Grazie alla nostra interrogazione abbiamo portato la crisi dell’azienda lucchese Koerber all’attenzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – annunciano infatti i deputati di Fratelli d’Italia Walter Rizzzetto, Chiara La Porta e Marta Schifone, che hanno presentato un’interrogazione che è stata discussa da La Porta in Commissione Lavoro della Camera – . La Regione Toscana non ha ritenuto opportuno interessare il Ministero sul caso Koerber. Il Ministero, infatti, non aveva documenti né sapeva niente sulla vertenza. Abbiamo chiesto al Ministero se intenda aprire un tavolo di confronto con l’azienda e i soggetti coinvolti per elaborare insieme proposte per il superamento della crisi. Abbiamo inoltre chiesto quali iniziative si intenda adottare per tutelare gli 80 lavoratori in esubero”.

“La multinazionale della meccanica per la carta Koerber Tissue di Lucca lo scorso gennaio ha annunciato 80 esuberi, individuati tra i lavoratori a tempo determinato, su 460 dipendenti – sottolineano i deputati Fdi –.All’interno dell’azienda lavoravano peraltro molti lavoratori di ditte in appalto, che con il calo produttivo hanno già fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. L’azienda non ha presentato un piano di prospettiva, nè ha messo in evidenza come pensano di produrre in futuro. Invitiamo le parti sindacali a scrivere al Ministero del Lavoro ed al Ministero dello Sviluppo Economico per sollecitare l’attivazione di un tavolo ministeriale vista l’importanza e la strategicità del settore cartario per il distretto e per il territorio di Lucca, nonché per le 80 persone che rischiano il lavoro e per le loro famiglie”.

“Comprendiamo le difficoltà dell’azienda e degli imprenditori in questo momento di crisi economica con i fatturati stretti tra effetti della pandemia, della guerra e dei relativi rincari delle materie prime, ma la crisi è durissima anche per i lavoratori della Koerber – spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico. – . Non bisogna mai dimenticare che dietro ad ogni dipendente, che perde il posto di lavoro, c’è una famiglia che contava su quella entrata economica, spesso esclusiva. Inoltre, abbiamo preparato un dossier sulle crisi aziendali in provincia di Lucca che consegneremo al ministro delle Imprese Adolfo Urso”. Intanto a breve un nuovo incontro tra sindacati e azienda, la multinazionale tedesca che acquistò il colosso di Mugnano dall’imprenditore Fabio Perini.