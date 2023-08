Fausto Borella ospite a “Unomattina“ per gli oli extravergini Il maestro d'olio Fausto Borella ha discusso con UnoMattina Estate le qualità del buon olio d'oliva, come riconoscerlo e come conservarlo. Tra gli "ospiti" anche una bottiglia di olio Bove di San Gennaro, tra i migliori lucchesi. "L'olio è una cosa seria" ha affermato Borella.