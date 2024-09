Fashion in Flair va al Real Collegio. Il salotto della moda made in Italy

L’appuntamento con l’artigianato Made in Italy che si sposa con la moda è il 4, 5 e 6 ottobre, torna al Real Collegio di Lucca (cambio di location per via dei lavori a Villa Bottini), l’edizione autunnale di Fashion in Flair, con 3 giorni di mostra-mercato dedicati alle eccellenze dell’artigianato italiano.

Dopo il grande successo dell’edizione di Ottobre 2023, che ha visto numeri da record (12mila visitatori), attraendo 110 espositori da tutta Italia, Fashion in Flair riconferma il numero degli espositori e si augura un’affluenza di pubblico ancor maggiore. Saranno i due chiostri e le sale coperte al piano terreno, ad ospitare gli espositori. Non mancherà come sempre, l’area dedicata al food, capace di accogliere i visitatori in un piacevole salotto all’aperto dove rilassarsi e gustare sfiziose prelibatezze a tutte le ore del giorno: dalla colazione al pranzo, dalla merenda all’aperitivo.

Promosso dall’Associazione Culturale “Eccellenti Maestrie” e realizzato in cooperazione con il Comune di Lucca, la mostra-mercato - che negli anni ha potuto godere del sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Consiglio Regionale della Toscana, oltre che dei patrocini delle Associazioni di categoria locali - riconferma, come proprio obiettivo, quello di valorizzare l’artigianato italiano nelle sue molteplici forme. Saranno 110 gli artigiani italiani protagonisti della XVI edizione di Fashion in Flair a ‘raccontare’ le loro creazioni e a ‘svelare’ i segreti di tecniche che rendono unici i loro pezzi. L’edizione 2024 è stata presentata ieri nelal Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti con l’assessore alla cultura Mia Pisano, Ilaria Mari (direttore artistico), Elisa Bianchi (responsabile dell’evento), Silvia Del Carlo in rappresentanza della Fondazione Banca del Monte, e Francesco Franceschini squisito padrone di casa del Real Collegio.

Molteplici e differenziate le proposte degli espositori: dall’abbigliamento agli accessori moda per donna, uomo e bambino, con artigiani esperti nella lavorazione di stoffe, tessuti, lane, pellami e fibre naturali ed ecologiche; dalla bigiotteria artigianale e creativa, all’occhialeria originale e ricercata con pezzi unici. Dalla cosmesi per la cura del viso e del corpo a base di sostanze naturali, a profumi ed essenze. E ancora, design e oggettistica per la casa e per il giardino, laboratori e degustazioni. Il tutto a ingresso libero.

Laura Sartini