Fashion in Flair alla 15esima. Moda e bellezza in mostra

Lucca si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di Fashion in Flair, la mostra-mercato dell’artigianato Made in Italy che abbraccia i settori moda, bellezza, design e food.

L’evento, in programma dal 3 al 5 maggio al Real Collegio, è stato presentato ieri mattina dalle assessore alla cultura e al commercio, rispettivamente Mia Pisano e Paola Granucci, dalla presidente dell’Associazione culturale "Eccellenti Maestrie" Elisa Bianchi, dal direttore artistico Ilaria Mari e da Silvia del Carlo vicepresidente Banca del monte; tra gli altri anche Massimo Dini di Confartigianato il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini e da Irene Morrison, rappresentante della Onlus Coppe di Cuore.

La kermesse promette di confermare il successo delle precedenti edizioni, continuando a celebrare l’artigianato italiano nella sua massima espressione. Dopo il trionfo registrato nell’ottobre 2023, con oltre 11.000 visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia e dal mondo, Fashion in Flair si appresta a superare se stesso. Con 120 espositori accuratamente selezionati, provenienti da diverse regioni italiane, l’evento offre uno spazio espositivo ampio e variegato, che abbraccia la diversità delle creazioni artigianali del Bel Paese. Tra gli espositori, si potranno ammirare e acquistare capi d’abbigliamento, accessori moda per donne, uomini e bambini, gioielli artigianali, occhiali unici, cosmetici naturali, profumi e tanto altro ancora. Ogni prodotto esposto è frutto di maestria artigianale e rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo.

"Questo progetto dedicato all’artigianato Made in Italy, - racconta il direttore artistico Mari - anche in questa stagione ospiterà 120 espositori che rappresentano al meglio l’ artigianato, dal nord Italia alla Sardegna. Siamo fiere del successo che sta avendo, della cassa di risonanza che ha in tutta Italia ma soprattutto l’effetto fiera dell’evento, non è più un solo salotto come ci teniamo che sia, ma un mercato vero e proprio per la scoperta dei marchi Made in Italy". Ma Fashion in Flair non è solo una vetrina per l’artigianato italiano: è anche un luogo di incontro e convivialità per la città di Lucca. Gli spettacoli musicali e le attività per bambini arricchiranno l’atmosfera che si respirerà nei chiostri del Real Collegio, rendendo l’esperienza di visita un momento di puro intrattenimento e relax. L’edizione primaverile di Fashion in Flair presenterà anche alcune novità, tra cui un’area food nel giardino esterno, dove sarà possibile degustare prelibatezze artigianali, e non mancheranno, inoltre, i momenti di intrattenimento serale, con DJ set e street food, che renderanno le serate ancora più coinvolgenti.

Re. Graz.