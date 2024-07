Farmacia Regoli, la svolta. Aperta la nuova sede

Ci siamo. Da questa mattina è ufficialmente aperta la farmacia Regoli, ex Tonini, di Altopascio nella nuova sede di via Gavinana, una strada di passaggio, che si dirige verso il viale Europa, sempre comunque in centro. Un trasloco di poche centinaia di metri, che cambia però totalmente la prospettiva. Nel nuovo immobile ci sarà maggiore spazio per l’attività, diretta dal dottor Giovanni Regoli e, soprattutto, il parcheggio, non previsto nella vecchia location di corso Cavour. Ciò rappresentava senza dubbio un disagio, soprattutto per gli anziani con scarsa mobilità che dovendo essere accompagnati, complicava la vita dei familiari poiché era sempre più difficile trovare un posto libero. Un terno al lotto, parcheggio uguale al Gronchi rosa, come l’introvabile francobollo.

Questa la fotografia della situazione precedente. Così la proprietà ha deciso di cambiare. Un trasferimento annunciato da tempo, da noi anticipato, che doveva però perfezionarsi secondo gli schemi necessari. Ieri mattina l’ultimo semaforo verde. I lavori sono stati continui, senza sosta e l’attività che c’era prima si è già trasferita. Mancavano gli ultimi adempimenti burocratici. Per certi versi è un fatto storico. La farmacia Tonini, ora Regoli, infatti, era ubicata da circa un secolo in corso Cavour, di fronte a piazza Tripoli. Un progetto che è nato e partito nel 2023.

In realtà sono solo pochi metri di distanza, ma si tratta in ogni caso di un fattore importante, poiché il presidio ha sempre avuto la stessa collocazione. Gli utenti si dovranno quindi abituare. Ma sarà un vantaggio per tutti. E’ stata per molti anni la prima farmacia in zona, insieme alla Accorsini di Spianate. Attualmente sono cinque: oltre alla Regolia Altopascio, a Badia, nei pressi di un noto supermercato c’è la Comunale, istituita nei primi anni Duemila; poi Marginone, Spianate e l’ultima nata, la Calendula, in località Chimenti, ultimo avamposto del territoriodel Tau, al confine con Pisa e con la Valdinievole.

Il bando regionale ne prevede una per ogni tremila abitanti e la cittadina del Tau è giunta a quota 16mila come consistenza demografica. Entro pochi anni potrebbe arrivarne una sesta, ma il territorio è ben coperto.

Massimo Stefanini