Fantozzi (Fd’I):: "Circonvallazione?. Solo annunci"

ALTOPASCIO"Abbiamo presentato una interrogazione al presidente regionale Giani e all’assessore Baccelli sulla circonvallazione di Altopascio perché è arrivato il momento di fare chiarezza su uno dei tanti temi sui quali la sinistra è in difficoltà, a discapito di cittadini ed imprese che invece si aspetterebbero delle decisioni e delle realizzazioni". Parole del capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi (foto) e del capogruppo in consiglio comunale Valerio Biagini su questa infrastruttura. "Il caso del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio, dopo che i primi due sono stati completati con Marchetti e il centrodestra – dichiarano gli esponenti di FDI – rimane una situazione tutta da definire, come ha impietosamente dimostrato il piano triennale delle opere pubbliche della Provincia di Lucca che ha messo questa opera con la dicitura "da finanziare". La maggioranza altopascese su questo tema è venuta ai ferri corti al suo interno con una clamorosa accusa di Azione, componente a pieno titolo della maggioranza con un assessore e almeno tre consiglieri – scrivono Fantozzi e Biagini, - che nel novembre scorso ha apertamente accusato il sindaco D’Ambrosio e il vice Toci di non avere fatto abbastanza per questa opera. In realtà fino ad oggi abbiamo visto tante foto ed annunci, come quello del gennaio 2024, quando Comune di Altopascio e Provincia di Lucca dichiaravano lo stanziamento di 700mila euro per una progettazione esecutiva e altre spese necessarie. Ad oggi – concludono nella nota Fantozzi e Biagini – di tutto questo non risulta nulla, così come sembrano boutade le dichiarazioni dello stesso periodo con le quali il sindaco di Altopascio asseriva di avere trovato il percorso giusto".