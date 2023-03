Fantasie sulle opere La bohème e Le Villi di Puccini alla biblioteca Agorà

Fantasie sulle opere La bohème e Le Villi di Giacomo Puccini alla biblioteca Agorà Gli amanti della musica pucciniana e della musica in generale, hanno un appuntamento imperdibile domani, 11 marzo alle 17 all’auditorium della biblioteca Agorà. Si tratta del secondo evento della stagione 2023 di Animando, un concerto per arpa e contrabbasso che appartiene al progetto “How I met Puccini“ con le musiciste Anna Astesano e Valentina Ciardelli. In programma due fantasie realizzate da Valentina Ciardelli, ispirate alle opere di Giacomo Puccini Le Villi e La bohème.

Sempre Ciardelli, spiega la proposta del progetto How I met Puccini: "La musica pucciniana è concepita per organici molto grandi. La trascrizione e ricomposizione per organici cameristici e orchestre sinfoniche, aiuta la valorizzazione del linguaggio pucciniano e lo trasporta a tutti i livelli di ascoltatori e di età per scoprire, in maniera più agile e intrattenitiva il grande mondo dell’opera lirica. How I met Puccini tocca a 360 gradi le discipline artistiche e le tradizioni del territorio lucchese, in un progetto sinestetico che vede la musica pucciniana e Puccini protagonisti e ispiratori di nuovi spettacoli teatrali, cameristici, illustrazioni, eventi didattici nelle scuole, giochi da tavolo e collaborazioni con enti e artisti del carnevale di Viareggio".

Il concerto vanta la prima rappresentazione assoluta della fantasia intitolata “Nei cieli bigi”

- fantasia sui temi de “La Bohème” per arpa e contrabbasso (V. Ciardelli G. Puccini). I biglietti possono essere acquistati tramite il link https:oooh.eventseventoaspettando- how-i-met-puccini-biglietti oppure alla biglietteria dell’evento, prima dell’inizio dello spettacolo.