Fabbrini a Lucca@Europa “La sfida sovranista“

Riprendono le attività di Lucca@Europa. Il gruppo di impegno civico incontra i cittadini per confrontarsi insieme sulla nuova sfida lanciata all’Unione Europea da nazionalisti e sovranisti. L’appuntamento è per domani alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino, dove Sergio Fabbrini presenterà il suo nuovo libro Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all’Europa integrata (Mondadori, 2025).

La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero. Nel suo libro, il Prof. Sergio Fabbrini, ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali alla Università Luiss, uno dei massimi esperti della struttura istituzionale dell’UE, affronta una questione fondamentale per il futuro dell’Unione: “come reagire al progetto delle forze nazionaliste e sovraniste di svuotare e indebolire dall’interno il processo di integrazione e unità europea - spiegano gli organizzatori dell’incontro -. Giorgia Meloni, Viktor Orban o Marine Le Pen non vogliono uscire dell’Unione Europea, ma rifiutano il progetto che le ha dato vita“.

“Una sfida che non ha precedenti. Il rischio – continuano gli organizzatori – è fare dell’Unione Europea una qualsiasi organizzazione internazionale, mentre il nazionalismo si presenta nella società europea sotto nuove vesti”. Alla luce di questa sfida, l’autore non si limita ad analizzare l’Europa così com’è ma indica una possibile via d’uscita che guarda al futuro dell’europeismo: “Alla nuova sfida sovranista, gli europeisti dovrebbero rispondere con una nuova prospettiva federalista”. Lucca@Europa ritiene necessario che l’Unione Europea dia risposte adeguate alle sfide che guerre e nazionalismi stanno portando alla pace e alla democrazia.

Su questi temi venerdì scorso, in occasione della “Giornata dell’Europa”, il gruppo di impegno civico ha dato il proprio contributo distribuendo in Piazza San Francesco un volantino sulle sfide che in questo momento l’Unione Europea è chiamata ad affrontare. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Lucca@Europa all’indirizzo [email protected] o alla pagina Facebook Lucca at Europa.