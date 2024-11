Fa discutere il gioco da tavolo ispirato a Pacciani

Sta facendo discutere, e non poco, la scelta di produrre un gioco da tavolo, ispirato al tradizionale Monopoly, che racconta però la storia del “Mostro di Firenze“ e Pietro Pacciani. Si chiama “MerendopolI“, e ha suscitato disapprovazione e rabbia da parte anche dei familiari delle vittime. “E’ una trovata deplorevole - commenta l’avvocato Adriani, parte civile per i parenti di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, la coppia francese uccisa nel settembre del 1985 a Scopeti di San Casciano - siamo caduti veramente in basso. Sono morte persone in circostanze orrende. Creare un gioco da tavolo sul Mostro è come fare un gioco sulla strage di Bologna“. Il gioco è stato proposto dal creatore davanti ad un pub del centro storico durante i Comics.