Extra Lucca, 10 e lode. La rassegna estiva di oli e vini d’eccellenza festeggia il decennale

Dieci anni di “Extra Lucca“ filati via lisci come l’olio, o quasi. Festeggia il decennale la rassegna estiva ospitata nel loggiato di Palazzo Pretorio, dedicata agli oli e ai vini d’eccellenza.

"Abbiamo venti produttori di olio extravergine artigianale provenienti da Lucca, Toscana e resto d’Italia – sottolinea l’organizzatore Fausto Borella – dieci aziende vinicole del territorio lucchese. Poi il Mercatino del pesce di Sant’Anna, il Birrificio lucchese e abbiamo anche la Biadina di Tista, marchio ora della Farmacia Novelli. Restiamo aperti fino al 3 agosto".

"Celebriamo i dieci anni di attività – prosegue il maestrod’olio Borella – e di una formula vincente che a luglio richiama qui migliaia di visitatori. La stragrande maggioranza è composta da stranieri, ma lavoriamo anche per far conoscere i prodotti d’eccellenza agli stessi lucchesi e agli italiani in genere. Piace molto la formula delle degustazioni".

La kermesse dei migliori oli extravergine di oliva artigianali e vini di eccellenza di tutta Italia resta aperta tutti i giorni, con orario continuato, nel Loggiato Pretorio in piazza San Michele, con esposizione, degustazioni, talk e laboratori sensoriali ad ingresso gratuito.

All’inaugurazione ufficiale ieri mattina anche il sindaco Mario Pardini e gli assessori Remo Santini e Paola Granucci, oltre a numerosi produtttori e personaggi del mondo imprenditoriale lucchese. In cantiere ci sono del resto anche interessanti collaborazioni con varie realtà locali d’eccellenza, con l’obiettivo dichiarato di creare eventi a Lucca nei periodi di bassa stagione. Intanto Fausto Borella è diventato consulente di Sua Altezza Reale Sa’ud Bin Saqr Al-Qasimi, governatore di Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, proprio per creare un olio extravergine di eccellenza in quel territorio.

P.Pac.