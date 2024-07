L’ultima chiave: domenica, alle 10 si ricorda la chiusura di Maggiano avvenuta 25 anni con l’ultimo tour immersivo, prima della sosta estiva, nell’antico ex ospedale psichiatrico. Il ricordo avviene con una narrazione storica impreziosita da molte rappresentazioni artistiche, teatrali e musicali, a cura del collettivoartistico Mt6. Chi ha partecipato al momento definitivo della chiusura sarà presente al tour, per guidare e intrattenere i partecipanti durante l’itinerario che si snoda nella parte storica di Maggiano, anche attraverso gli scritti di Mario Tobino (per prenotarsi il numero è 349 443 9033).