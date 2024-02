Più ore di specialistica negli ambulatori di endocrinologia della Valle del Serchio. La dottoressa Barbara Mazzi, che già presta servizio all’ospedale di Castelnuovo tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 16.30, si è resa disponibile per un nuovo ambulatorio tiroideo nella sede del Centro socio-sanitario di Fornaci di Barga (ex Ceser) – in foto Borghesi – tutti i lunedì dalle 10 alle 13, a partire da domani, con attività di prime visite, seconde visite esclusive e seconde visite pubbliche con ecografia. Il nuovo servizio di endocrinologia si aggiunge agli altri ambulatori tiroidei presenti negli ospedali di Castelnuovo e Barga, svolti da altri professionisti dell’Azienda sanitaria.

"L’estensione del servizio - sottolinea la direttrice generale dell’Asl, Maria Letizia Casani - garantirà un’assistenza sempre più capillare in questo importante settore". "Un primo passo - aggiunge Caterina Campani, presidente della conferenza zonale dei sindaci della Valle - per incrementare le visite tiroidee". Soddisfatti anche i direttori del Dipartimento Asl delle specialità mediche Roberto Andreini, degli ospedali Spartaco Mencaroni, della struttura di Medicina interna della Valle del Serchio Giancarlo Tintori, di Zona distretto Fabio Costa, la referente del presidio ospedaliero della Valle Romana Lombardi e il coordinatore sanitario della Zona Marco Farnè.

Dino Magistrelli