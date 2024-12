Evento natalizio all’Atelier Ricci. Tra moda, arte e artigianato

Si concluderà stasera l’edizione natalizia di Artigiani in Atelier, un evento unico che sta animando le eleganti sale dell’Atelier Ricci a Lucca. Iniziata ieri mattina, questa straordinaria esposizione ha attirato visitatori da ogni dove, offrendo un viaggio tra moda, artigianato e arte in una cornice storica. L’Atelier Ricci, ha trasformato i suoi ambienti decorati con affreschi e seta lucchese in una passerella di eccellenze artigianali. Artigiani e artisti da tutto il mondo hanno presentato creazioni uniche, dall’alta sartoria Made in Italy a borse, foulard di seta dipinti a mano, gioielli preziosi e profumi naturali. Non solo moda, ma anche pittura e scultura hanno trovato spazio in questa mostra che celebra la creatività in ogni sua forma. Gli ospiti hanno potuto ammirare opere d’arte, acquistare pezzi esclusivi e immergersi in un’atmosfera che unisce tradizione e innovazione. Con ingresso libero, l’evento ha regalato un’occasione speciale per sostenere il lavoro degli artigiani e per vivere il fascino unico del Natale nel cuore di Lucca. L’evento sarà aperto fino alle 19 di oggi in via Burlamacchi 32. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del bello e del fatto a mano.