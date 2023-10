Evento accessibile con Luccasenzabarriere: "In prima persona per un contributo reale"

Vivere Lucca Comics & Games sarà facile e accessibile anche quest’anno: torna la collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere ODV che durante i giorni della manifestazione sarà presente per facilitare e aiutare le persone con disabilità. "Siamo contenti di poter dare il nostro sostegno alle persone con disabilità - commenta il presidente Domenico Passalacqua - . Esserci in prima persona significa poter dare un contributo reale e materiale alla manifestazione per sostenere e aiutare a superare le barriere. Saremo in tutte le biglietterie, in centro, per superare le salite delle Mura e al Polo Fiere. Ringrazio i nostri volontari e gli studenti dell’Istituto Pertini Grafico e Turistico, dell’IIS Carrara e Nottolini che saranno con noi. Quest’anno avremo “effetti speciali”, per così dire, per permettere a tutti di vivere il clima di festa tipico di Lucca Comics & Games anche a Villa Bottini e alla chiesa dei Servi. A nome dell’associazione grazie a Ortopedia Michelotti, da sempre al nostro fianco, e a LC&G e Lucca Crea per la sensibilità e per l’attenzione". "Lucca Comics & Games infatti sarà accessibile e inclusiva per le persone con disabilità che avranno diritto a un biglietto omaggio, insieme al biglietto ridotto per un eventuale accompagnatore - scrive ancora l’associazione - . Durante i giorni del festival, i ticket potranno essere richiesti alle biglietterie o alla Croce Verde di Lucca. A Villa Bottini, Piazzale Monsignor Giulio Arrigoni, alla salita delle Mura di via del Pallone e al Palazzetto dello Sport, infine, sarà garantita l’accessibilità con i diversi montascale in dotazione dell’associazione. Gli ausili verranno messi a disposizione da Michelotti Ortopedia, che si occuperà anche delle pedane mobili che saranno installate per garantire l’accesso in San Cristoforo e Palazzo Arnolfini".