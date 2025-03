Eventi tra sociale e sport contro la violenza di genere

Numerosi, come dicevamo, gli eventi che saranno organizzati in collaborazione tra il centro antiviolenza Luna e le realtà sportive del nostro territorio. Sport ma anche cultura: oggi alle 17, nella sala soci della Coop in viale Puccini a Sant’Anna, sarà infatti presentato il libro "L’alfabeto delle donne, quello che ancora non ti ho detto". Un libro toccante, realizzato grazie al centro Luna, che raccoglie lettere di dieci donne che sono state ospiti delle case rifugio. Le letture saranno a cura dell’attrice Sandra Tedeschi. Per chi volesse leggerlo, il libro è gratuito e si può trovare nella sede del centro antiviolenza Luna (via Ungaretti 86) o sul sito associazioneluna.it.

Domani, invece, in occasione della festa dell’8 marzo, il centro Luna, Atletica Virtus e palestra Life saranno impegnate nella terza edizione di "L’8 in Virtus": un pomeriggio di gare di atletica e di sana competizione il cui ricavato sarà in parte devoluto alle attività del centro. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 14,30 e vedrà la partecipazione di giovani e giovanissimi, tutti uniti per riflettere sul tema della violenza di genere.

"Un evento che ormai sta diventando abituale e che porteremo avanti anche i prossimi anni – ha commentato Martinelli, Direttore tecnico di Atletica Virtus – Non vogliamo fare sport solo per ottenere risultati, che ci sono e fanno anche soddisfazione e lustro, con le nostre attività ci interessa soprattutto far passare messaggi importanti. Lo sport per noi è anche cultura, e solo facendo cultura possiamo cambiare l’andamento di questi dati".

"Siamo orgogliosi di partecipare con Luna – ha sottolineato Sileo della palestra Life –. E’ importante sensibilizzare tutti ad affrontare ad affrontare le situazioni, a non sentirsi abbandonati e a non soffocare il dolore". Sempre domani anche la cena "Disfida della zuppa" organizzata da Slow food in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria del Giudice.

Lunedì 10 marzo a Borgo a Mozzano, invece, si terrà l’evento "Storie di resilienza" con le scuole del territorio, mentre nel pomeriggio sarà organizzato un corso di formazione dall’associazione cuochi lucchesi che vedrà protagoniste le donne ospiti del rifugio. Il 23 marzo, per terminare, il centro Luna sarà presente anche alla Ego Women Run.

Giulia Prete