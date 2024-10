Eventi e progetti sul... podcast. A Capannori nasce “PodCap 55012“

L’obiettivo è raggiungere tutti i cittadini. Nasce a Capannori "PodCap 55012", con riferimento al codice di avviamento postale. E’ il Podcast, nuovo strumento di informazione a cura del sindaco, Giordano Del Chiaro, che raggiungerà soprattutto i giovani, ma non solo. Diretta prosecuzione di Radio Capannori, lanciato in campagna elettorale, funzionerà ogni 15 giorni, due volte al mese, di martedì e si potranno dare suggerimenti anche sui temi da trattare. Ovviamente si parlerà di eventi e progetti, l’immediatezza (esempio allerte meteo) verrà comunicata con altri canali.

L’iniziativa è stata presentata ieri in conferenza stampa dal primo cittadino il quale ha voluto un mezzo nuovo e innovativo con cui parlare del territorio, sia dal punto di vista istituzionale ed amministrativo, sia dal punto di vista della vita di comunità, animata dall’impegno e la passione di tante associazioni. Nella prima puntata, già online, Del Chiaro spiega ai cittadini l’impostazione del podcast, e li invita a dare suggerimenti e a proporre argomenti, in modo che sia uno strumento non solo informativo, ma anche partecipativo.

"Sono molto contento di lanciare oggi “PodCap 55012“ - spiega Del Chiaro - , un podcast che vuole anzitutto essere un ulteriore strumento di informazione per tutti, con un occhio di riguardo alle fasce più giovani della popolazione che usano ogni giorno queste piattaforme. Oltre al lato informativo, l’obiettivo è raccontare Capannori per quello che è, ovvero un territorio fatto dalle persone. Per questo sarà uno spazio con cui dare voce anche alle associazioni, ai comitati e ai gruppi di cittadini che operano nell’interesse dell’intera comunità. Il podcast esce oggi con la prima puntata, avrà cadenza quindicinale, e vuole anche rappresentare un mezzo facile con cui instaurare un dialogo costruttivo con i cittadini, che possono fare domande, suggerire argomenti. Mi piace l’idea della comunicazione partecipativa, e il podcast come lo abbiamo pensato lo consente. A parlare di Capannori sarà il sottoscritto, i miei assessori e anche i referenti delle tante associazioni. Una narrazione corale, per agevolare l’accesso alle informazioni".

Uscirà su tutti i canali ogni 15 giorni, ogni puntata avrà una durata che può variare dai 5 minuti ai 15 massimo, è gratuita, e può essere ascoltata sul sito www.podcap.it.

Massimo Stefanini