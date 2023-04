Eureka! Ultimi giorni del concorso Lume per piccoli inventori

Siete pronti per la gara? Al rientro dalle vacanze di Pasqua, mancano pochi giorni e poi le bambine e i bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie che si sono iscritti alla undicesima edizione di “Eureka! Funziona!”, dovranno “consegnare” la propria invenzione. Scadono infatti il 21 aprile i termini per inventare e realizzare il giocattolo, quest’anno a tema “pneumatica”, da presentare alla selezione provinciale del concorso nazionale bandito da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR e organizzato a Lucca dalle 10 aziende del progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord. Pronti, attenti, via! È il caso di affrettare quindi tutti i collaudi, le rifiniture, le messe a punto, perché tra pochi giorni gli inviati delle aziende verranno a fare le valutazioni direttamente negli istituti scolastici, e assisteranno al giro di prova con cui i bambini daranno vita al proprio gioco! Solo le inventrici e gli inventori dei giochi selezionati potranno partecipare alla finale territoriale, che si terrà il 15 maggio, e solo i vincitori della sezione classi quinte potranno accedere alla finale nazionale.

Chi partecipa: dodici sono le scuole primarie del territorio che si sono iscritte con 21 classi partecipanti fra terze, quarte e quinte. 88 i kit che sono stati distribuiti dai rappresentanti del comitato Lu.me. Il progetto “Eureka! Funziona!” è sviluppato da Federmeccanica in collaborazione con l’associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA).